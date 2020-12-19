انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطفل يدعى "محمد" يروي تفاصيل قصة حب يعيشها مع صديقته "بسنت"، وكيف يسعى صديقه "ياسين" للفوز بها عن طريق الحلوى والشيبسي.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الشروق" مجموعة من الطرق حول كيفية التعامل مع المشاعر الرومانسية لدى الأطفال في مختلف الأعمار، كما نشرها موقع "بيتر دوت نت".

• مرحلة ما قبل المدرسة:

يبدأ الطفل في عمر من 3 إلى 6 سنوات في التفكير بمشاعر الحب؛ ما يجعله يقول: "أنا ذاهب إلى الزواج من أمي/ أبي لأني أحبه"، حيث قالت ريتا ماريا ليرد، خبيرة الصحة العقلية للأطفال: "من المرجح أن يمر الطفل بتخيلات رومانسية تجاه أحد الوالدين؛ وذلك لأنه لا يستطيع التمييز بين الحب الرومانسي والأبوي أو الأفلاطوني؛ لذلك يجب على الوالدين الاستجابة بطريقة محبة ومحايدة، وشرح مشاعر الحب بينهما وبين الطفل، وأنه لا يوجد أحد يتزوج والديه، وأنه سيتزوج عندما يكبر".

• المدرسة الابتدائية:

عند دخول المدرسة، يبدأ الأطفال في مطاردة زملاء الدراسة من الجنس الآخر في الملعب، حيث يطارد الأولاد والبنات الأشخاص الذين يحبونهم؛ لكي يلفتون نظرهم، وغالبًا ما تنشأ النزاعات بين الأطفال، خاصة إذا كان هناك أكثر من طفل يطارد نفس الفتاة، حيث قالت خبيرة الصحة العقلية للأطفال: "يجب الحرص على اختيار وقت مناسب للحديث مع الطفل بعناية، خاصة إذا كان طفلك هو المطارد أو هو طرف ثالث في علاقة حب بريئة بين الأطفال".

وتابعت: "إذا كان الوالد غاضبًا ومنزعجًا، فإن ذلك يزيل التركيز عن سلوك الطفل، ومن المرجح أن يكون الطفل دفاعيًا؛ ما يؤدي إلى ضياع فرصة الحديث معه، لذلك بمجرد أن يفهم الآباء سبب تصرف الطفل بهذه الطريقة، يمكنهم التركيز على التعاطف عن طريق السؤال عن شعور الطفل الذي يتم ملاحقته، ويمكن للوالدان أيضًا مساعدة الأطفال في حل مشاكلهم من خلال تحديد مشاعرهم واحتياجاتهم، وطرق العصف الذهني لتلبية هذه الاحتياجات".

وأشارت خبيرة الصحة العقلية للأطفال إلى أنه إذا كان الطفل هو من تتم مطاردته، سيحتاج الآباء إلى الدفاع عن أطفالهم، والحرص أيضا على تعليم الطفل أن يكون حازمًا، حيث يمكن ممارستها من خلال لعب الأدوار مع الأطفال، والتفكير في سبب مطاردة الطفل الآخر له.

• المدرسة الإعدادية:

يجلب البلوغ الكثير من الأشياء والمشاعر الأولى، التي من أهمها مشاعر الحب؛ لذلك يجب على الآباء عدم التقليل من مشاعر طفلهم، حيث يحتاج المراهقون إلى الشعور بقبول آبائهم عندما يتعلق الأمر بمشاعرهم، وعدم الاستخفاف أبدًا بها؛ لذلك أكدت خبيرة الصحة العقلية للأطفال أهمية التركيز فقط على الاستماع إلى الطفل؛ لكي يكون تقديم المشورة ناجحا.