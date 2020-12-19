إندونيسيا تسجل 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت إندونيسيا 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 657 ألفا و948 إصابة، حسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية .

وأفادت الوزارة بتسجيل 145 وفاة جديدة نتيجة لمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 19 ألفا و659 وفاة.

كما ارتفع كذلك عدد المتعافين من كوفيد 19 إلى 536 ألفا و260 شخصا بشكل إجمالي.

وذكرت الوزارة أن 41 ألفا و914 شخصا خضعوا للاختبار اليوم السبت، ليرتفع إجمالي من خضع للاختبار إلى 4 ملايين و507 آلاف و874 شخصا.