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موقع: ترامب ينوي إصدار قرارات عفو قد تشمل مقربين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 5:57 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 5:57 ص

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار عدد من أوامر العفو الرئاسي اليوم الجمعة وقبل عطلة عيد الميلاد.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أنه بينما لا يزال من غير الواضح من الذي سيتم تضمينه في مجموعة قرارات العفو، فإن أفراد الأسرة والأصدقاء والحلفاء قد يكونون من بينهم.

وأشار إلى أن ترامب درس إمكانية منح العفو لمؤسس شبكة التسريبات "ويكيليكس" جوليان أسانج، ومدير حملته السابق بول مانافورت.

وكان السناتور راند بول حث ترامب على العفو عن إدوارد سنودن، لكن تقرير "أكسيوس" نقل عن مصدر مطلع قوله إنه لا يتوقع إدراج من سربوا معلومات، في قرارات العفو التي يرتقب أن تصدر اليوم.

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