NBC: فيروس كورونا شل الولايات المتحدة

قالت قناة NBC، إن جائحة فيروس كورونا، تسببت في إركاع الولايات المتحدة، "أقوى دولة وأكثرها ثراء في العالم".

وأضافت القناة، أن "الولايات المتحدة باتت مشلولة أمام أكبر أزمة وبائية في تاريخ البلاد، وهي تقترب بسرعة، من أرقام مريعة قاتمة: مرض كوفيد-19 تسبب بـ 300000 حالة وفاة بين أكثر من 15 مليون إصابة مؤكدة".

وقالت القناة: "لم تتحقق آمال الأمريكيين، في أن هذه الدولة، ستطرح كل إمكانياتها المالية والفكرية الهائلة، فضلاً عن قوتها التكنولوجية لمحاربة العدوى".

وتابعت: "البيانات الأخيرة مريعة، والخطوط الموجودة على الرسم البياني مخيفة تماما. في أول يومين من شهر ديسمبر، تم في الولايات المتحدة تسجيل وفيات بسبب كوفيد (5157 حالة) أكثر من كل شهر مارس بأكمله".

وأشارت إلى أن "تفشي فيروس كورونا، كشف عن مجموعة كاملة من المشاكل المنهجية في الولايات المتحدة: المستشفيات تعاني من نقص التمويل، والبنية التحتية في المناطق الريفية والمناطق الفقيرة تنهار وتتداعى، وتعوق التشريعات المساعدة الاقتصادية الضرورية، ولا يملك الكثير من الأمريكيين حتى تأمينا صحيا".