وزير المالية: تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر أهم من الشريحة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري يأتي بعد مراجعة واجتماعات متواصلة لمدة تصل إلى شهرين، موضحًا أنها تتضمن دراسة لكل الأمور المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية.

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن التقرير يُعتمد عليه في كل مؤسسات العالمية والتصنيفات والدول التي تتعامل مع مصر، مؤكدًا أنه ركيزة في تقييم الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي لمصر.

ولفت إلى أن التقرير أشاد بتعامل مصر بحكمة مع الأمور، واستيعاب أزمة كورونا، وصلابة القطاع المصرفي والأداء الجيد للموازنة، مشيرًا إلى أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد أهم من الشريحة.

وذكر وزير المالية أن شريحة الصندوق تصل مصر في حدود أسبوع من تاريخ صدور القرار، قائلًا إن تحديد موعد الحصول على الشريحة الثالثة يتم بعد المراجعة والمشاورات داخل الصندوق.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1.67 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3.6 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، في بيان صادر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة (كوفيد-19)، وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، ما أسهم في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.