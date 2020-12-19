 القوات التركية تستهدف بقذائف المدفعية قريتين بريف الرقة الشمالي - بوابة الشروق
السبت 19 ديسمبر 2020 6:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

القوات التركية تستهدف بقذائف المدفعية قريتين بريف الرقة الشمالي

أ ش أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 5:28 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 5:28 م
صعدت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفت - خلال الساعات الماضية - بقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي "صيدا" و"معلق" شمال شرقي مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل.
ولفتت المصادر إلى أن تصاعد اعتداءات القوات التركية - خلال الفترة الماضية - على منطقة عين عيسى؛ الأمر الذي أدى إلى تهجير مئات الأسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء من منازلها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك