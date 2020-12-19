«العدل»: خفض أعداد الموظفين بديوان الوزارة إلى 25%.. وتقليل عدد الموظفين وتقسيم رول الجلسات





تبدأ جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، اليوم، تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ضوء قرارات وزارة العدل فى هذا الشأن.

ونص القرار الذى جرى تعميمه على المحاكم المختلفة ــ وحصلت «الشروق» على نسخة منه ــ على تقسيم حضور الموظفين للمحكمة وتوابعها إلى مجموعتين أو أكثر، بحيث لا يتم حضور كل الموظفين فى وقت واحد، على أن يتم التناوب فى الحضور بما لا يؤدى لعرقلة أو تعطيل العمل.

وتضمن القرار تحديد موعدين لحضور العاملين بالمحكمة وتوابعها وكذا ميعادين للانصراف، منعا للتكدس، على أن يتم التنبيه على جميع الموظفين بارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، واستخدام وسائل التطهير طوال فترة تواجدهم بالمحكمة وتوابعها، كما تضمن تحديد بوابات خاصة بالدخول بمقر المحاكم الابتدائية وبمقر كل مأمورية أو محكمة جزئية تابعة وبوابات أخرى خلافها للخروج ــ إن أمكن ذلك ــ مع وضع اللافتات اللازمة المبينة لذلك، وتكليف من يلزم من الموظفين بالتواجد على تلك البوابات لتنظيم عمليات الدخول والخروج والتأكد من ارتداء جميع المترددين للكمامة الطبية.

وأشار القرار إلى ضرورة التنبيه بتقسيم رول نظر الدعاوى بجميع أنواعها، وقضايا الجنح وجنح المستأنف بالجلسات إلى فترتين أو أكثر بحسب العدد المتداول، على أن يكون هناك فاصل زمنى نصف ساعة على الأقل بين كل فترة يسمح خلالها بانصراف المتواجدين بالقاعات أو غرف المداولة وبين دخول غيرهم، وتعليق لافتات فى مكان ظاهر أمام القاعات توضح تلك المواعيد والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة فى هذا الصدد وطلبات دخول القاعات أو غرف المداولة ومكاتب الموظفين.

كما نص القرار على تشكيل فريق عمل من الموظفين الإداريين بكل محكمة تكون مهمته المرور الدورى على جميع أرجاء المحكمة من مكاتب وقاعات وطرقات، للتأكد من التزام باقى الموظفين وجميع المترددين عليها بارتداء الكمامة، وترك مسافات التباعد الاجتماعى، وتقديم تقرير يومى بذلك لرئيس المحكمة، مع تكليف ما يلزم من الموظفين بالتأكد من دخول ذوى الشأن فقط لمقار المحاكم، على ألا يسمح بدخول مرافقين لأى سبب إلا لذوى الاحتياجات الخاصة أو من المسنين المحتاجين للمساعدة من ذويهم.

وفى السياق نفسه، أصدرت وزارة العدل قرارا داخليا، بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، بدءا من اليوم؛ حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية من الإصابة بالفيروس.

ونص القرار الصادر من مساعد الوزير لشئون الديوان العام المستشار على سلطان، والذى حصلت عليه «الشروق»، على أن تكون مواعيد حضور وانصراف الرجال من 8 ونصف صباحًا وحتى 3 مساء، وللسيدات من 9 صباحًا وحتى 2 مساء.

كما وجّه وزير العدل المستشار عمر مروان، بخفض العمالة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بدءا من اليوم، بنسبة 25% كحد أدنى، بما يضمن حسن سير العمل واستمراره وتحقيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار الفيروس.