تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم، أولى جلسات نظر دعوى تطالب بمنع ظهور الفنان محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة، ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية، وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية، على خلفية نشر صور تجمعه مع فنان إسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدعوى التي تقدم بها المحامي هاني جاد «أن رمضان تعمد بظهوره مع الممثل الإسرائيلي "عومير أدام" الإساءة للشعب، ضاربا بذلك كافة الأعراف وشعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني» واصفا إياه بـ«التعدي السافر غير المسئول».

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، وكذا منعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل مصر، وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

كانت نقابة المهن التمثيلية فتحت تحقيقا مع الممثل محمد رمضان، لكن لم تعلن بعد عن ما أسفر عنه التحقيق، في وقت ينفي رمضان علمه بجنسية الفنانين ولاعبي الكرة الإسرائيليين الذين التقطوا الصور التذكارية معه في أحد فنادق دبي.

وتعرض رمضان لهجوم كبير خلال الفترة الأخيرة، ما دفع المنتج تامر مرسي إلى فسخ التعاقد معه وتعطيل إنتاج مسلسل "موسى" الذي كان سيعرض في رمضان 2021.