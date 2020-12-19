سوري يجعل من نبتة شريرة علفا موفرا للمواشي وسط غلاء الأسعار بسبب الحرب

اتجه العشريني أيمن إبراهيم، بعد فراره وأولاده من حلب بسبب الحرب، إلى تربية المواشي بدلا من البقالة، لكن غلاء أسعار العلف في منطقة تعاني قلة الأمن الغذائي أضافت عبئا كبيرا لنفقاته ونفقات الأسرة، حتى تمكن بعد بحث طويل من جلب نبتة غازية يكرهها المزارعون؛ لتصبح علفا موفرا لبهائمه ولتزيد من أرباحه وأرباح الكثير من المربيين.

يقول إبراهيم، لـ"فرانس برس"، إنه توصل عبر البحث على الإنترنت، إلى أن نبتة الأزولة الاستوائية جيدة لعلف البهائم، كما أنها لا تتطلب مالا لشراء المزيد منها، مضيفا أن نفقاته الشهرية على العلف انخفضت من 300 إلى 100 دولار فقط.

وذكرت منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، أن نبتة الأزولة الغنية بالبروتين قادرة على مضاعفة وزن الحيوان مرتين خلال أسبوع واحد.

ويقول إبراهيم، إنه عانى صعوبات لاستيراد النبتة التي تباع فى مصر، ويمكن إدخالها لسوريا عن طريق الأراضي التركية، لكن طول الطريق وتردي وسائل الشحن أفسدت 4 شحنات قبل أن تصل الخامسة بوزن 10 كيلوجرامات بسلام إلى إدلب السورية.

واستطرد إبراهيم أن الأزولة أصبحت تشكل 70% من علف بهائمه، بينما تفضلها الحيوانات عن العلف الجاف.

وخلال الأزمة السورية، ارتفعت أسعار الأغذية بمرتين ونصف، بينما انخفضت الثروة الحيوانية بنحو 40%.

ويقول عمر عاشا، الذي بدأ بشراء العلف الجديد من إبراهيم، إن أفضل شيء فى الأزولة أنها لا تكلف المزارع سوى ثمنا واحدا حين شرائها، وبعد ذلك يمتلك المزارع مصدرا متجددا من العلف، مضيفا أن الأزولة أصبحت تشكل 60% من علف بهائمه.