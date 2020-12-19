 وزير الخارجية الأردني: الممارسات الإسرائيلية تقوض كل فرص تحقيق السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأردني: الممارسات الإسرائيلية تقوض كل فرص تحقيق السلام

نور رشوان
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 2:32 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 2:32 م

جدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حرص بلاده على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والفلسطيني، اليوم السبت، إن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية الأولى بالنسبة للعرب.
وأضاف أن الممارسات الإسرائيلية على الأرض من بناء المستوطنات والانتهاكات والإنسانية كلها ممارسات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وأوضح أن السلام خيار استراتيجي، والطريق الوحيد لتحقيقه يتمثل في حل الدولتين لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، مشددَا على ضرورة حشد موقف دولي لتحقيق ذلك.

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