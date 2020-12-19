التنظيم والإدارة: التسوية لـ425 موظفا وتثبيت أكثر من 8 آلاف خلال نوفمبر

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي، من إجراء دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية" لعدد 425 موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وذكر الجهاز، في تقرير تناول بعض جهوده خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه تم أيضًا الانتهاء من دراسة تثبيت 8 آلاف و635 موظفاً من العاملين المؤقتين، فضلًا عن الانتهاء من دراسة نقل عدد 385 موظفاً من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً للضوابط الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أنه تم دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد 108 موظفين ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وعلى صعيد آخر، درس الجهاز تنفيذ قرارات تكليف لعدد 1138 مُوظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تنفيذ 2486 حُكما قضائيا متنوعا ما بين صرف مقابل نقديّ وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وانتهى أيضا من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد 111 موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شَغْل بعض الوظائف القيادية لعدد 115 وظيفة في 47 جهة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما وافق الجهاز على تجديد اعتماد عِدّة مراكز تدريبية في 5 وحدات إدارية، وانتهى من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي لعدد 29 جهة إدارية، وتقييم 1515 مُتقدماً لبرنامج منحة الماجستير وبرنامج شباب العلماء من العاملين بوزارة الأوقاف، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وفي سياق الخطط التدريبة، قام الجهاز بتنفيذ 10 برامج تدريبية استفاد منها 144 متدرباً مرشحاً لشغل وظائف قيادية بالوحدات الإدارية المختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2020-2021، وفيما يتعلق بالشكاوى، فتم دراسة 3689 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

وحدث الجهاز أيضا بتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً للعاملين في 24 جهة مع تسليم مسؤولي التحديث بتلك الجهات كافة متطلبات التحديث ومنها حاسب آلي محمول "لابتوب" وماسح ضوئي "سكانر" وAPN اسم نقطة الوصول إلى شبكة البيانات المؤمنة كلياً ومزود خدمة الإنترنت بعد تدريب مسئولي التحديث في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عمليات التحديث والمراجعة لبيانات العاملين، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث بيانات العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلكترونيًا.