ماليزيا: 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة الماليزية 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، متراجعا عن الحالات التي تم تسجيلها أمس والتي بلغت 1683حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 91 ألفا و969، من بينهم 15 ألفا و294 حالة نشطة.

وقال المدير العام بوزارة الصحة نور هشام عبد الله، إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، حالتان واردتان من الخارج.

ومازالت ولاية سيلانجور تسجل أعلى عدد من حالات الإصابة الجديدة، وهي 401 حالة أو 8ر34% من إجمالي حالات الإصابة.

وأشار إلى تسجيل حالة وفاة واحدة اليوم، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 433 حالة (47ر0%).

وتابع أن 998 مريضا خرجوا من المستشفيات، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 76242 حالة (9ر82%).