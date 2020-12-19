أقيمت اليوم السبت، أعمال ختام مسابقة بطولة الجمهورية لصيد الأسماك، والتي استضافتها مدينة الغردقة بنادي الرياضات البحرية بمشاركة 21 فريقًا على مستوى الجمهورية تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك، وبرعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأجرت لجنة الحكام تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك برئاسة محمد قداح، أوزان الأسماك لـ21 فريقًا بمجرد وصول المراكب المشاركة صباح اليوم السبت، بعد قضاء 72 ساعة متواصلة في شواطئ الغردقة منذ انطلاق البطولة.

وأكد علاء التاية رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة، أن البطولة أقيمت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وذلك بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا بمشاركة 21 فريقًا بهدف تنشيط السياحة الرياضية، والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين.

جاء بحضور ورعاية محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وقال هاني حمد عضو مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية بالغردقة، إن مجلس الإدارة كان لديه تصميم على عودة البطولة، والتي استمرت بعد توقف منذ جائحة كورونا، وذلك بنظام الجر والتسقيط والجيجنج والبوبينج تحت رعاية الاتحاد المصري لصيد الأسماك.