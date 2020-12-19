الاستخبارات العراقية: القبض على داعشي شارك بعمليات إرهابية في 2011 و2012

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابي شارك في عمليات إرهابية في بغداد بين عامي 2011 و 2012.

وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (حي العامل) ببغداد والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية لعمله في ما يسمى قاطع شمال بغداد".

وأضاف البيان أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بأنه من المشتركين بعمليات تفجير العبوات الناسفة في منطقة "الغزالية" خلال عامي 2011 و2012.

كما اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في وقت سابق، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية.