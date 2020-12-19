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شهدت الصين نموا مطردا في إنتاجها من الغاز الطبيعي الشهر الماضي، طبقا لبيانات رسمية.

وارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بواقع 8ر11%، على أساس سنوي ليصل إلى 9ر16 مليار متر مكعب الشهر الماضي، طبقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، زاد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 3ر9%، على أساس سنوي ليصل إلى 2ر170 مليار متر مكعب.

وتابع المكتب أن واردات الغاز الطبيعي إلى البلاد الشهر الماضي تراجعت بواقع 3% على أساس سنوي لتصل إلى 18ر9 مليون طن.