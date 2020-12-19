استطلاع: أغلب الألمان يعتزمون الالتزام بقيود الاختلاط خلال عيد الميلاد

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشرت اليوم السبت في ألمانيا، أن غالبية كبيرة من المواطنين يعتزمون الالتزام خلال فترة عيد الميلاد بقيود الاختلاط المفروضة لمكافحة جائحة كورونا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي لحساب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن 83% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتزمون اتباع جميع القواعد، مقابل 10% فقط قالوا إنهم سيحيدون عنها، فيما لم يبد 7% إجابة.

وأوضحت النتائج تناسبا طرديا بين التقدم في العمر ومدى الاستعداد للالتزام بهذه القواعد، حيث وصلت نسبة العازمين على الالتزام بهذه القواعد إلى 72% في الشريحة العمرية بين 18 إلى 24 عاما، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 91% في الشريحة العمرية التي تزيد عن 55 عاما.

يذكر أن قيود المخالطات المفروضة خلال الإغلاق سيتم تخفيفها بعض الشيء خلال فترة عيد الميلاد في ألمانيا، حيث سيتم السماح بالتقاء أسرة مع 4 أشخاص آخرين تزيد أعمارهم عن 14 عاما في الفترة بين 24 حتى 26 ديسمبر الجاري، وذلك تبعا لحالة انتشار العدوى ويجب أن تقتصر هذه اللقاءات على "أضيق نطاق أسري" وهو ما يعني الأزواج وشركاء الحياة وشركاء الحياة غير الشرعيين، فضلا عن الأقارب المباشرين والأخوة وأبناء الأخوة وأفراد أسرهم.

وسيتم استثناء الأطفال دون 14 عاما، ولم يتم تحديد سقف ثابت لأعداد الأشخاص.