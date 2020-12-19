توقعات بتكبد السكك الحديدية الألمانية خسائر بقيمة 13 مليار يورو وسط الجائحة

توقع مفوض السكك الحديدية بالحكومة الألمانية، إيناك فيرلمان، أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في خسائر لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان" لا تقل عن 13 مليار يورو (16 مليار دولار).

وقال فيرلمان لصحيفة "فيلت" في تصريحات نشرت اليوم السبت إن خسارة ما بين 13 إلى 14 مليار يورو تم حسابها على أنها أسوأ سيناريو في بداية الجائحة.

وتابع "في غضون ذلك، أصبح من الواضح أن الأمر لن يصبح أفضل سيناريو لدينا، ولكن الأسوأ."

وقال إنه إذا استمرت قيود فيروس كورونا لفترة أطول، فقد تصبح التداعيات المالية أكبر.

وأضاف "إذا واصلنا فرض قيود كبيرة خلال كانون ثان/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس، أو إذا كانت الإجراءات لا تزال ضرورية في الخريف المقبل ، فسنضطر إلى النظر في تأثير ذلك".

وهذا الأسبوع ، رفع البرلمان الألماني (البوندستاج) سقف ديون المجموعة المملوكة للحكومة من 30 مليارا سابقة إلى 35 مليار يورو حتى نهاية عام 2021.

وتأثرت الشركة بالدرجة الأولى بالتراجع الحاد في أعداد الركاب بسبب أزمة كورونا، فضلا عن مشاكل قطاع البضائع والأعمال في الخارج.