 توقعات بتكبد السكك الحديدية الألمانية خسائر بقيمة 13 مليار يورو وسط الجائحة - بوابة الشروق
السبت 19 ديسمبر 2020 7:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

توقعات بتكبد السكك الحديدية الألمانية خسائر بقيمة 13 مليار يورو وسط الجائحة

رويترز
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 6:31 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 6:31 ص

 توقع مفوض السكك الحديدية بالحكومة الألمانية، إيناك فيرلمان، أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في خسائر لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان" لا تقل عن 13 مليار يورو (16 مليار دولار).

وقال فيرلمان لصحيفة "فيلت" في تصريحات نشرت اليوم السبت إن خسارة ما بين 13 إلى 14 مليار يورو تم حسابها على أنها أسوأ سيناريو في بداية الجائحة.

وتابع "في غضون ذلك، أصبح من الواضح أن الأمر لن يصبح أفضل سيناريو لدينا، ولكن الأسوأ."

وقال إنه إذا استمرت قيود فيروس كورونا لفترة أطول، فقد تصبح التداعيات المالية أكبر.

وأضاف "إذا واصلنا فرض قيود كبيرة خلال كانون ثان/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس، أو إذا كانت الإجراءات لا تزال ضرورية في الخريف المقبل ، فسنضطر إلى النظر في تأثير ذلك".

وهذا الأسبوع ، رفع البرلمان الألماني (البوندستاج) سقف ديون المجموعة المملوكة للحكومة من 30 مليارا سابقة إلى 35 مليار يورو حتى نهاية عام 2021.

وتأثرت الشركة بالدرجة الأولى بالتراجع الحاد في أعداد الركاب بسبب أزمة كورونا، فضلا عن مشاكل قطاع البضائع والأعمال في الخارج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك