رئيس البرازيل يحذر مواطنيه: لقاح فايزر يحولكم إلى تماسيح وينبت للمرأة لحية!

شن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو هجوماً كاسحاً على اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 من دون أن يتردد في التأكيد على أن لقاح فايزر يمكن أن ينبت للمرأة لحية، وأن يحول الشخص إلى تمساح.

وقال بولسونارو خلال كلمة ألقاها في بورتو سيجورو في شمال شرق البرازيل، ونقلها موقع يورونيوز" الأوروبي اليوم السبت "في العقد الموقع مع فايزر، يقولون بوضوح تام: نحن لسنا مسؤولين عن أي آثار جانبية. إذا تحولت إلى تمساح، فهذه مشكلتك".

وكان بولسونارو يشير إلى اللقاح الذي طوره مختبر فايزر الأمريكي وشركة بايونتيك الألمانية، وجرى اختباره في البرازيل لأسابيع وبدأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة باستخدامه، بحسب "يورونيوز".

وقال الرئيس اليميني المتطرف بلهجة مستفزة: "إذا صار شخص مثل سوبرمان أو نبتت لامرأة لحية، أو بدأ رجل يتحدث بصوت نسائي، فلا علاقة لهم بذلك".

وعلى الرغم من ممانعة الرئيس، قررت المحكمة العليا في البرازيل أمس الأول الخميس جعل التطعيم ضد كوفيد-19 إلزامياً، لكن من دون أن يكون قسرياً في ثاني أكثر دول العالم تضرراً بعد الولايات المتحدة، بنحو 185 ألف وفاة.

وأشارت "يورونيوز" إلى أن هذا يعني أن السلطات لن تجبر أحدا على أخذ اللقاح، لكنها ستفرض غرامة عليه أو منعه من الذهاب إلى أماكن عامة معينة.

وأكد جايير بولسونارو أن "اللقاح، بمجرد اعتماده من قبل وكالة (انفيسا) الصحية، سيكون متاحاً لكل من يريده. لكنني لن اتلقى اللقاح... يقول البعض إنني أعطي مثالاً سيئاً. ولكن على السذج والمعتوهين الذين يقولون ذلك، أجيب: إنني أصبتُ بالفعل بالفيروس ولدي أجسام مضادة، فلماذا آخذ اللقاح؟".

وتجاهل الرئيس البرازيلي، على ما يبدو، حالات الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البرازيل.

وأصيب بولسونارو بالمرض في يوليو وتعافى بعد عشرين يوماً من دون أن تظهر عليه أعراض شديدة. وتواجه الدولة المترامية الأطراف ويبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة موجة ثانية قوية من جائحة كورونا.