 رئيس وزراء السودان يبحث مع السكرتير التنفيذي لإيجاد ترتيبات القمة الاستثنائية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان يبحث مع السكرتير التنفيذي لإيجاد ترتيبات القمة الاستثنائية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 8:53 م

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية لمنظمة "إيجاد"، الدكتور عبد الله حمدوك، مع السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيجاد" وركينا قبيهو، الترتيبات التي تمت لانعقاد القمة الاستثنائية للإيجاد، رقم (٣٨) التي ستنعقد يوم غد الأحد.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن اللقاء، الذي عُقد في جيبوتي، ناقش القضايا الخاصة بمنظمة "إيجاد".

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني بدأ اليوم لسبت زيارة إلى جمهورية جيبوتي على رأس وفد عال المستوى وذلك للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة إيجاد، المقرر أن تنعقد غدا.


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