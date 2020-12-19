 مدرب تونس للشباب: موقف مصر أفسد البطولة.. ونرحب بإعادة اللقاء - بوابة الشروق
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مدرب تونس للشباب: موقف مصر أفسد البطولة.. ونرحب بإعادة اللقاء

الشروق
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 3:02 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 3:02 م

رحب ماهر الكنزاري، المدير الفني للمنتخب التونسي فئة الشباب بإعادة مواجهة الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم (موريتانيا 2021).

وقال الكنزاري في تصريحات لقناة النهار :"نتأسف على الوضع رياضيا لأنه أفسد البطولة والمباريات وبرنامج المسابقة".

وأضاف :"نتمنى السلامة للاعبين وأن يكونوا بخير وهذا هو الأهم"، قبل أن يُكمل :"تواجدنا لخوض المباراة وكنا جاهزين ولكن اللجنة المنظمة هي من رفضت إقامتها بحسب اللوائح".

وأتم ماهر الكنزاري تصريحاته قائلًا :"اتحاد الكرة المصري طلب إعادة المباراة ؟ بالتأكيد تُعاد للكل وربما إعادة الجولة بالكامل، أنا شخصيا ليس لدي مشكلة".


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