رحب ماهر الكنزاري، المدير الفني للمنتخب التونسي فئة الشباب بإعادة مواجهة الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم (موريتانيا 2021).
وقال الكنزاري في تصريحات لقناة النهار :"نتأسف على الوضع رياضيا لأنه أفسد البطولة والمباريات وبرنامج المسابقة".
وأضاف :"نتمنى السلامة للاعبين وأن يكونوا بخير وهذا هو الأهم"، قبل أن يُكمل :"تواجدنا لخوض المباراة وكنا جاهزين ولكن اللجنة المنظمة هي من رفضت إقامتها بحسب اللوائح".
وأتم ماهر الكنزاري تصريحاته قائلًا :"اتحاد الكرة المصري طلب إعادة المباراة ؟ بالتأكيد تُعاد للكل وربما إعادة الجولة بالكامل، أنا شخصيا ليس لدي مشكلة".