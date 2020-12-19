نائب أنجيلا ميركل يدافع عن ترتيب الأولويات في التطعيم ضد كورونا

دافع نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، عن الترتيب الذي أقرته الحكومة بالنسبة للفئات ذات الأولوية في التطعيم ضد كورونا.

وقال شولتس، الذي يشغل منصب وزير المالية، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إنه بالطبع سيكون من الأفضل أن يتم تطعيم الجميع على الفور.

وأضاف: "لكن بما أن ذلك غير ممكن، يجب علينا وضع ترتيب وفقا لمعايير علمية واضحة".

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن أمس الجمعة، أولويات التطعيم، وقال: "حماية الأضعف هي الهدف الأول لحملة التلقيح الخاصة بنا".

وأضاف أنه يجب إعطاء كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والمقيمين في دور رعاية المسنين والعاملين بها الفرصة أولا عندما يمكن أن تبدأ التطعيمات كما هو مخطط لها في 27 ديسمبر.

وأكد شولتس أن "الهدف هو تقليل مخاطر العدوى بأسرع ما يمكن وبكفاءة قدر الإمكان"، مضيفا أنه من الصحيح لذلك البدء بتطعيم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية.

وفي المقابل، أثبت شولتس الآمال في تحقيق نجاحات سريعة، موضحًا أنه على مدار شهور "سيُجرى تطعيم عدد كافٍ من المواطنين في ألمانيا لاحتواء الجائحة"، وقال: "سيستغرق هذا وقتًا طويلاً لأنه سيتعين إنتاج عدد كبير من جرعات التطعيم وإجراء عمليات التلقيح".

وفي سياق متصل، ذكر شولتس أن الاتحاد الأوروبي اختار الموافقة المنتظمة على اللقاحات، لأن الثقة في اللقاح مهمة، وقال: "بصفتنا الحكومة الاتحادية، طلبنا المضي قدما في أسرع وقت ممكن وما زلنا نتوخى الحذر. في غضون أيام قليلة، ستتم الموافقة عليه أيضا في أوروبا"، مضيفًا أنه شخصيا سيتلقى التطعيم بالتأكيد بكل سرور.

ومن المنتظر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" بعد غد الاثنين تقييمها للقاح من تطوير شركة "بيونتيك" الألمانية بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية.