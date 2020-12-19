الجيش السوداني يرسل تعزيزات عسكرية للحدود مع إثيوبيا

تواصل القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة المتاخمة للحدود مع إثيوبيا؛ لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية، وفقًا لاتفاقيات العام 1902.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن القوات المسلحة السودانية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي مع إثيوبيا.

وقالت الوكالة إن قيادة الفرقة الثانية مشاة استقبلت اليوم قافلة الدعم والمؤازرة، التي قدمتها قبيلتي البنى عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف، برئاسة الناظر دقلل ناظر قبائل البني عامر، ووكيله محمد حسن حاج آغا، ووكيل ناظر الحباب محمد علي محمد سعيد، وشملت القافلة العديد من المواد الغذائية وصكًا ماليًا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه.

وأكد الناظر دقلل وقفة أهل الشرق وقبائل البني عامر والحباب مع الجيش السوداني؛ لصد العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والعرض

وأشار دقلل لرمزية المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش السوداني والتاريخ العسكري لها، مؤكدًا استمرار عمليات الإسناد والمؤازرة حتى يتم استلام أراضي الفشقة كافة.