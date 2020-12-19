محافظ الشرقية: حملات لحصر وصيانة أعمدة الإنارة لمواجهة الأمطار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منظومة الكهرباء والإنارة العامة، وذلك من خلال تركيب محولات كهربية جديدة وعمل لوحات توزيع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتركيب كشافات الليد لتحسين مستوى الإنارة العامة ورفع كفائتها.



وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإجراء حصر لأعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع والميادين الرئيسية؛ للوقوف على حالتها على الطبيعة، ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء، مشددًا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها ورفع كفائتها.



من جانبها، نفذت رئاسة مراكز ومدن بلبيس وديرب نجم وفاقوس وحي أول الزقازيق، حملات صيانة للأعمدة الموجودة على الطريق، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة الأعمدة الموجودة بالشوارع الرئيسية، وكذلك صيانة كشافات الإنارة داخل العزب والقرى ورفع كفاءة الإنارة بالطرق الداخلية.