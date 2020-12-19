خالد فتحي: منتخب مصر يستهدف الذهاب لأبعد نقطة في مونديال اليد 2021

أكد خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 أن هدف المنتخب المصري هو الذهاب لأبعد نقطة في المنافسات التي تستضيفها مصر العام المقبل.

وتستضيف مصر النسخة رقم 27 لبطولة العالم لكرة اليد رجال خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ.

وقال خالد فتحي نائب مدير البطولة في تصريحات تليفزيونية: "آمل منتخب مصر هو الذهاب لأبعد نقطة في البطولة بعد أن حققنا المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة في ألمانيا والدنمارك 2019".

وأضاف: "نريد تقديم أفضل صورة لمنتخب مصر في هذه البطولة رغم فترة الاعداد التي تأثرت بجائحة كورونا وإلغاء أكثر من 15 مباراة ودية للمنتخب مع منتخبات أوروبية ومسعكرات خارجية وتغيير أجندة المنتخب، تلك الأمور بالطبع تؤثر على مستوى المنتخ لكن وجود البطولة في مصر يعطينا الدافع والحماس للذهاب بعيدا في المنافسات".

وعن التنظيم أشار فتحي: "الاستعدادات كبيرة للغاية وتجري على قدم وساق وكل الاستعدادا بدأت قبل 25 يوم من الحدث الكبير، بداية من استقبال الوفود والبعثات المشاركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعمل المسحات الطبية لكل من له علاقة بالبطولة".

وتابع: "المنتخبات المشاركة في بطولة العالم ستصل بداية من يوم 11 و12 يناير قبل الافتتاح الذي يقام بمباراة مصر وتشيلي يوم 13 يناير، بينما يصل الحكام الدوليين وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد ولجنة المسابقات بداية من 9 يناير".

وأشار: "سيتم طرح تذاكر حضور المباريات للجماهير الأسبوع المقبل وهي بنفس نظام كأس الأمم الإفريقية الأخيرة لكرة القدم 2019، وستحضر الجماهير بنسبة 30 % في الصالات الأربع المستضيفة للحدث طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة".

وحول تحدي تنظيم البطولة في ظل جائحة كورونا أكد خالد فتحي: "كلجنة منظمة لدينا أعباء كثيرة لتنظيم بطولة ليست بالعادية فهي أكبر بطولة في تاريخ كرة اليد ونسخة استثنائية تقام بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة وأيضا في ظروف جائحة كورونا، لكن لدينا الدعم الكامل من أجهزة الدولة وتعاون كبير مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وهناك دعم قوي من كافة الوزارات ونثق في قدرتنا على النجاح في تنظيم هذا الحدث".

وأتم: "ستكون هناك إجراءات كبيرة للمنتخبات المشاركة وكل المنظمين للحدث في نظام الفقاعة الصحية وإجراء المسحات الطبية كل 72 ساعة وأيضا للمنتخبات كل 48 ساعة وقبل المباريات لضمان سلامة الجميع، وسيتم عزل كل من له علاقة بالبطولة في الفنادق المخصصة لعدم الاختلاط بأي شخص آخر للحفاظ على سلامة الجميع".

وتلعب مصر ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات السويد والتشيك وتشيلي.