أبو تريكة: شارة قيادة المنتخب ليست من حق صلاح

أكد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن شارة قيادة الفراعنة ليست من حق محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأوضح أبو تريكة خلال تصريحاته بقناة بي إن تايم سبورت أن شارة قيادة تسير بنظام الأقدمية في المنتخب، إلا أنه من حقه الحصول على شارة القيادة في ليفربول، لأنها لا تسير بنفس النظام.

وأشار أبو تريكة إلى أن شارة قيادة المنتخب تكون شرف كبير للاعب، وأنها تكون إضافة جيدة لملف السيرة الذاتية لأي نجم.

وأكمل أبو تريكة موضحًا أنه من حق صلاح الاستياء لعدم حصوله على شارة قيادة ليفربول في مباراة ميتلايند بدوري أبطال أوروبا، في مباراة غاب عنها العديد من اللاعبين الأساسيين عن الفريق.

يُذكر أن محمد صلاح لم يشارك أساسيًا في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، حيث اكتفى يورجن كلوب، المدير الفني بإشراكه في آخر 38 دقيقة والتي تمكن فيها الفرعون من إحراز هدفين.