3 قتلى في تفجير نفذته انتحارية في شمال شرق نيجيريا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية مساء أمس الجمعة، في شمال شرق نيجيريا حيث كثفت جماعة بوكو حرام الإرهابية مؤخراً هجماتها، وفق ما أفادت مصادر أمنية وإنسانية.



وقال العامل في المجال الإنساني أبو بكر محمد في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية،بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كوندوجا على بعد 38 كيلومتراً من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، "نقلنا ثلاث جثث وشخصين مصابين بجروح بالغة".



وأكد مسؤول في قوات موالية للحكومة ابراهيم ليمان الحصيلة، مشيراً إلى أن المراهقة (17 عاماً) فجرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.



ويحمل هذا الهجوم الانتحاري بصمة بوكو حرام التي تستخدم النساء الانتحاريات لشن هجمات ضد مدنيين في هذه المنطقة منذ اندلاع التمرد عام 2009. وقتل العام الماضي ثلاثون شخصاً في تفجير نفذه ثلاثة انتحاريين من بوكو حرام في مدينة كوندوجا نفسها.



ويأتي اعتداء أمس الجمعة بعد أسبوع من خطف مئات الأطفال والمراهقين من جانب مجرمين يعملون لصالح بوكو حرام في شمال غرب البلاد، رغم أنها منطقة واقعة على بعد مئات الكيلومترات من معقل الجماعة الجهادية.



وأفرج أمس الجمعة عن 344 من التلاميذ بعد مفاوضات مع السلطات وعادوا إلى عائلاتهم، إلا أن عدد الأطفال الذين لا يزالون مخطوفين، يبقى مبهماً.



وأثارت عملية الخطف الجماعية هذه الصدمة في العالم بأسره وأحيت ذكرى خطف بوكو حرام أكثر من مئتي فتاة في شيبوك عام 2014.



وفي أواخر نوفمبر الماضي، قتلت الجماعة الإرهابية ما لا يقل عن 76 مزارعاً كانوا يعملون في حقل قريب من مايدوجوري في أعنف اعتداء ضد مدنيين هذا العام، بحسب الأمم المتحدة.



وتسببت جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش" الإرهابي، في غرب إفريقيا المنشق عنها اللذان ينشطان في شمال شرق نيجيريا، بمقتل أكثر من 36 ألف شخص خلال عشر سنوات من النزاع وتشريد مليوني شخص لا يزالون غير قادرين على العودة إلى منازلهم.