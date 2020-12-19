 هيئة قضايا الدولة تكرم رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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هيئة قضايا الدولة تكرم رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط

أ ش أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 4:32 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 4:32 م

قدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة وشهادة تقدير للزميل الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق تقديراً لدوره ودور الوكالة في نشر المعلومات الدقيقة الصادقة ومواجهة الشائعات في ضوء ما هو معلوم عن الوكالة من الحرص على الدقة و المصداقية و السرعة في الأداء إلى جانب كونها أكبر وأعرق وكالة أنباء في العالم العربي والمنطقة .
وأشاد الدكتور أبو بكر الصديق بالدور الذي قدمه علي حسن في تغطية أخبار القضاء والعدالة عبر مسيرة عمله فيها على مدى 36 عاماً سابقة على رئاسته للوكالة .
ومن جانبة قدم علي حسن درع وكالة أنباء الشرق الأوسط للمستشار أبو بكر الصديق تقديراً لدوره و دور الهيئة في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية ومؤسستها المختلفة داخل مصر وخارجها والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة .


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