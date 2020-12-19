وزير الخارجية اليوناني: تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سيتضح مع الوقت

قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إن تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سيصبح واضحًا مع الوقت.

وأضاف دندياس، أن العقوبات الأمريكية على تركيا رسالة قوية وواضحة، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على تركيا تحت قانون «مكافحة أعداء أمريكا»، حيث أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان تفاصيل هذا القرار.

وجاء في بيان الخارجية: «تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية (SSB) وفقًا للمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) لمشاركتها عن علم في صفقة مهمة مع شركة روزوبورن إكسبورت (Rosoboronexport)، وهي الكيان الرئيسي لتصدير الأسلحة في روسيا، من خلال شراء نظام صواريخ أرض-جو S-400».

وتابعت الخارجية الأمريكية: «تشمل العقوبات حظرًا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لصالح إدارة الصناعات الدفاعية وتجميد الأصول الخاصّة بالدكتور إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية، ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود التأشيرة عليهم».