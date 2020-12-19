يرى أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن هناك الكثير من الإيجابيات في تعادل الفيلانز الأخير أمام بيرنلي، سيستفيد منها الفريق في مباراته المقبلة أمام وست بروميتش ألبيون.

وبدأ المحمدي في أولى مبارياته بالموسم الحالي بالبريميرليج أمام بيرنلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكنه يرى أن هناك العديد من الإيجابيات.

ونقل الموقع الرسمي لأستون فيلا حديث المحمدي:" الفرص التي صنعناها أمام بيرنلي هى شئ إيجابي يجب أن نستفاد منه في مباراة الأحد أمام وست بروميتش ألبيون والتي ستكون صعبة".

وأضاف:" ستكون مباراة وست بروميتش صعبة كمباراة بيرنلي، علينا التعافي لنكون جاهزين لمباراة يوم الأحد".

وأوضح :"حافظنا على شباكنا نظيفة في أخر ثلاث مباريات على ملعبنا، وهو أمر إيجابي".

وأتم:" كنا غير محظوظين، عندما ترى كل الفرص التي أضعناها، وكنا يجب أن نفوز، ولكنها واحدة من تلك المباريات سنأخذ النقطة ونمضي قدمًا".