ميسي يقود تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي للفريق، في مواجهة فالنسيا، مساء اليوم، السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرباعة عشرة من عمر الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق فالنسيا المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينو دست، أوسكار مينجوزا، رونالد أراخو وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدرو جونزاليس لوبيز وفيليب كوتينيو.

الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان ومارتن برايثوايت.

على الجانب الآخر يدخل فالنسيا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خاومي دومينيك سانشيز.

خط الدفاع: دانييل واس، جابريل باوليستا، مختار ديابي وخوسي لويس جايا.

خط الوسط: يونس موساح، كارلوس سولر باراجان، أوروس راسيتش ودينيس تشيريشيف.

الهجوم: ماكسيميليانو جوميز وجونزالو جيديس.