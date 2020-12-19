 الحكومة الصومالية تحذر كينيا من خلق حالة من عدم الاستقرار بالمناطق الحدودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الصومالية تحذر كينيا من خلق حالة من عدم الاستقرار بالمناطق الحدودية

أ ش أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:19 م | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:19 م

حذرت الحكومة الفيدرالية الصومالية، السلطات الكينية من مغبة التعبئة العسكرية في مدينة مانديرا الحدودية من خلال تسليح جماعة متمردة استضافتها بشكل غير قانوني من أجل خلق حالة من عدم الإستقرار داخل الصومال.

وذكرت وزارة الإعلام الصومالية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، اليوم السبت - أن الحكومة الفيدرالية تتابع عن كثب تحركات التعبئة العسكرية في مدينة مانديرا الحدودية.

وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية علمت بقيام القوات الكينية بنشر أسلحة وميليشيات في مدينة مانديرا من أجل شن هجمات على قواعد الجيش الوطني في مدينة بلد حواء.

وحذرت الحكومة الفيدرالية نظيرتها الكينية من مغبة الأفعال التي تقوض الأمن العام لمنطقة القرن الأفريقي، وجددت مطالبتها بإعادة النظر في تدخلها السافر بالشؤون الداخلية للصومال والذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد البيان أن الحكومة الفيدرالية ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان استقلالها السياسي وسلامة أراضيها وحماية الشعب الصومالي.


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