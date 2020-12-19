تقارير: 5 كلاب تهاجم امرأة حتى الموت في شقتها بإيطاليا

ذكرت وسائل إعلام محلية إيطالية، أن امرأة - 74 عاما، لقيت حتفها جراء هجوم من 5 كلاب وولف تشيكوسلوفاكية في شقتها بإيطاليا.

ووجدت الابنة ، وهي صاحبة الكلاب ، أمها في شقتها الكائنة بمدينة تورين الواقعة في شمال غرب البلاد بعد ذلك بوقت قصير. وقالت صحيفة لاستامبا إن الابنة أخرجت بعد ذلك الكلاب من الشقة ووضعتهم في سيارة ثم أغلقت عليهم أبوابها.

وقالت الصحيفة إن المرأة تعرضت للعض في ذراعيها وساقيها في نفس الوقت ونزفت حتى الموت. ويعمل الأطباء البيطريون حاليا على تحديد ما إذا كان سيتم قتل الكلاب قتلا رحيما من عدمه.

وبحسب نادي الكلاب الأمريكي، بدأت تربية الكلاب الولف التشيكوسلوفاكية الشبيه بالولف والتي يمكن أن تزن لما يصل إلى 26 كيلوجراما، في خمسينيات القرن الماضي للعمل في أعمال الدورية على الحدود.