نيويورك تايمز تختار الصور الأكثر تأثيرًا وشهرة 2020

شهد عام 2020 وقوع العديد من الأحداث المؤثرة، أبرزها انتشار جثث ضحايا فيروس كورونا بالمستشفى وإقامة مقابر جماعية وحدوث احتجاجات بالولايات المتحدة، بعد مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة.



ومع اقتراب نهاية العام، استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الصور الأكثر تأثيرًا وشهرة خلال 2020.



1- حريق غابات أستراليا

ترصد هذه الصورة معانأة حصان بري من الجفاف ونقص التغذية بسبب حرائق الغابات التي انتشرت في أستراليا ودمرت أكثر من 1300 منزل وكانت سببًا في نزوح آلالاف المواطنين.





2- سباق الطرق الوعرة بالسعودية

التقطت الصورة في السادس من يناير الماضي، خلال إقامة المملكة لسباق "رالي داكار السعودية 2020"، بمشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم.

وأقيم السباق على مسافة 7856 كيلو مترا منها 5097 كيلو مترا على الطرق الوعرة. التقطت الصورة في السادس من يناير الماضي، خلال إقامة المملكة لسباق "رالي داكار السعودية 2020"، بمشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم.وأقيم السباق على مسافة 7856 كيلو مترا منها 5097 كيلو مترا على الطرق الوعرة.





3- رفض استقبال سيدة للولادة

تصف هذه الصورة جزءًا من معانأة امرأة من فنزويلا، رفضتها عدة مستشفيات وهي في حالة المخاض وذلك بسبب تضرر النظام الصحي في الدولة نتيجة انهيار الاقتصاد.

وقررت السيدة الانتظار في النهاية أمام أحد المستشفيات وتحملت المخاض لمدة 40 ساعة وفي النهاية أصيب بالأغماء ولم تسمح لها المستشفى بالدخول، إلى أن مات الطفل ولم تستطيع دفنه بسبب الفقر واضطرت لتركه في المشرحه تحت تصرف الأطباء. تصف هذه الصورة جزءًا من معانأة امرأة من فنزويلا، رفضتها عدة مستشفيات وهي في حالة المخاض وذلك بسبب تضرر النظام الصحي في الدولة نتيجة انهيار الاقتصاد.وقررت السيدة الانتظار في النهاية أمام أحد المستشفيات وتحملت المخاض لمدة 40 ساعة وفي النهاية أصيب بالأغماء ولم تسمح لها المستشفى بالدخول، إلى أن مات الطفل ولم تستطيع دفنه بسبب الفقر واضطرت لتركه في المشرحه تحت تصرف الأطباء.





4- الصين تبني مستشفى ميداني لمواجهة كورونا

في يناير الماضي، حاولت الصين بناء مستشفى ميدانية في مدينة ووهان، الأكثر تضررًا من وباء كورونا.

واستطاعت الدولة لإنشاء المستشفى خلال 10 أيام لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، بحسب "فرانس برس". في يناير الماضي، حاولت الصين بناء مستشفى ميدانية في مدينة ووهان، الأكثر تضررًا من وباء كورونا.واستطاعت الدولة لإنشاء المستشفى خلال 10 أيام لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، بحسب "فرانس برس".





5- تمزيق خطاب ترامب

التقطت هذه الصورة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي تمزق نسخة من خطاب الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد رفضه مصافحة يدها.

وأكدت حينها أنه كذب بعد أن أكد أنه سيحمي تغطية التأمين الصحي للمرضي الذين يعانون من مشاكل صحية؛ لأن إدارته كانت مازالت تدعم دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون حماية المرضي.

وقالت: "لم أجد في الخطاب غير الكذب". التقطت هذه الصورة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي تمزق نسخة من خطاب الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد رفضه مصافحة يدها.وأكدت حينها أنه كذب بعد أن أكد أنه سيحمي تغطية التأمين الصحي للمرضي الذين يعانون من مشاكل صحية؛ لأن إدارته كانت مازالت تدعم دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون حماية المرضي.وقالت: "لم أجد في الخطاب غير الكذب".





6- كفاح الجراد الصحراوي

ترصد هذه الصورة التي التقطت فبراير الماضي، معانأة المواطنين في كينيا من الجراد الصحراوي الذي يهاجم البلاد سنويًا منذ 70 عامًا، ويهدد الأمن الغذائي للملايين. ترصد هذه الصورة التي التقطت فبراير الماضي، معانأة المواطنين في كينيا من الجراد الصحراوي الذي يهاجم البلاد سنويًا منذ 70 عامًا، ويهدد الأمن الغذائي للملايين.





7- رجل يتناول طعامه وحيدًا ببكين

بعد انتشار فيروس كورونا في الصين، فرضت الحكومة قيودًا على كل جوانب الحياة، وهذا ترتب عليه خلو المطاعم وأماكن الجلوس الليلية من المواطنين، والتقطت هذه الصورة لمواطن وحيد يجلس لتناول عشائه مع وجود قط يعيش في المكان بعد أصبح مكان شبه مهجور. بعد انتشار فيروس كورونا في الصين، فرضت الحكومة قيودًا على كل جوانب الحياة، وهذا ترتب عليه خلو المطاعم وأماكن الجلوس الليلية من المواطنين، والتقطت هذه الصورة لمواطن وحيد يجلس لتناول عشائه مع وجود قط يعيش في المكان بعد أصبح مكان شبه مهجور.





8- الاحتجاج في النوافذ

التقطت هذه الصورة مارس الماضي، بعدما قرر سكان أحد المباني في البرازيل الاحتجاج على عدم استجابة الرئيس جايير بولسونارو، للوباء ووصفه بأنه "خيال". التقطت هذه الصورة مارس الماضي، بعدما قرر سكان أحد المباني في البرازيل الاحتجاج على عدم استجابة الرئيس جايير بولسونارو، للوباء ووصفه بأنه "خيال".





9- تحول محطات الأنفاق لأماكن مخيفة

في ألمانيا، تحولت محطات مترو الأنفاق إلى أماكن خالية من المواطنين بسبب التزام المواطنين بالجلوس في المنازل خلال الأيام الأولى من انتشار الوباء، مما جعل هذه الأماكن مخيفة. في ألمانيا، تحولت محطات مترو الأنفاق إلى أماكن خالية من المواطنين بسبب التزام المواطنين بالجلوس في المنازل خلال الأيام الأولى من انتشار الوباء، مما جعل هذه الأماكن مخيفة.





10- جنون التسوق يجتاح أمريكا

خلال مارس الماضي، سارع المتسوقون في الولايات المتحدة لشراء الأدوية والمناديل ومنتجات التنظيف والأطعمة والمطهرات بشكل جنوني من المحلات مما أدى لانتشار حالة من الذعر والفوضى ونقص بعض البضائع. خلال مارس الماضي، سارع المتسوقون في الولايات المتحدة لشراء الأدوية والمناديل ومنتجات التنظيف والأطعمة والمطهرات بشكل جنوني من المحلات مما أدى لانتشار حالة من الذعر والفوضى ونقص بعض البضائع.





11- وضع جثث ضحايا الفيروس في صنادق ورق

اضطرت الولايات المتحدة أبريل الماضي، لوضع جثث ضحايا فيروس كورونا داخل صناديق ورقية بمنزل الجنازات، بعد عدم قدرة المقابر والمستشفيات على استيعاب عدد الموتى. اضطرت الولايات المتحدة أبريل الماضي، لوضع جثث ضحايا فيروس كورونا داخل صناديق ورقية بمنزل الجنازات، بعد عدم قدرة المقابر والمستشفيات على استيعاب عدد الموتى.





12- احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد

اشتعلت احتجاجات الأمريكيين بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة الأمريكية، نتيجة للعنصرية التي يتم التعامل بها مع السود. اشتعلت احتجاجات الأمريكيين بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة الأمريكية، نتيجة للعنصرية التي يتم التعامل بها مع السود.





13- مقبرة جماعية لضحايا كورونا

اضطرت البرازيل إلى حفر مقبرة جماعية 25 مايو الماضي، لدفن موتى فيروس كورونا؛ حيث أن كوفيد-19، استطاع أن يقتل 100 شخص في البرازيل يوميًا خلال فترة تفشيه. اضطرت البرازيل إلى حفر مقبرة جماعية 25 مايو الماضي، لدفن موتى فيروس كورونا؛ حيث أن كوفيد-19، استطاع أن يقتل 100 شخص في البرازيل يوميًا خلال فترة تفشيه.





14- حرق توابيت ضحايا كورونا

حاولت المكسيك التي تعد واحدة من أعلى الدول تضررًا من حيث وفيات كوفيد-19، التخلص من توابيت ضحايا كورونا حتى لا تكون سببًا في نشر العدوى، فقامت بأحراقها بعد حرق الجثث.