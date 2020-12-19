البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاتفاق الرياض، مؤكدة أنه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والاستقرار.

وأشادت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت- بالجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

ونوهت الوزارة بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات المجتمع اليمني، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا لليمن وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.