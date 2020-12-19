نصائح لمرضى السكر بالتعرض للشمس لمدة نصف ساعة للوقاية من الفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يعيق الجسم عن التصدى لفيروس كورونا المستجد وباقى الأمراض التنفسية، لأنه يضعف وظائف الرئتين والمناعة، موضحة أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة فى نصائح قدمتها للمواطنين لتجنب العدوى بكورونا، إلى أن احتمالية انتقال فيروس كورونا من خلال الأحذية، وإصابته للأفراد ضعيفة جدا، لكن للاحتياط وخاصة فى البيوت التى يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض، يجب ترك الحذاء على مدخل البيت، وذلك سيمنع التلامس مع أى قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.

وقدمت الوزارة عدة نصائح لمرضى السكر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى تناول طعام صحى يعتمد على الخضراوات والفواكه والبروتينات، والبعد عن النشويات والسكريات.

كما أوصت بالتواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص، خاصة إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده، مع الجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة من 20 إلى 30 دقيقة للحصول على فيتامين «د»، وممارسة رياضة المشى فى المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول، وارتداء الكمامة وتحديدا فى الأماكن المزدحمة.

واستمرت أعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد فى الارتفاع، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان مساء الجمعة 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن وفاة 26 حالة جديدة بالفيروس.

وأكدت الوزارة خروج 238 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 106 آلاف و157حالة حتى مساء الجمعة، وبلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، 124 ألفا و280 حالة، من ضمنهم 106 آلاف و157حالة تم شفاؤها، و7 آلاف و41 حالة وفاة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يومى ٢٠ و ٢١ ديسمبر للكشف والعلاج مجانا بمحافظات البحر الأحمر والقاهرة وأسوان.

وأكدت الوزارة أن القوافل ستضم تخصصات (النساء والولادة ــ خدمات تنظيم الأسرة ــ الباطنة ــ الأطفال ــ الأنف والأذن ــ العظام ــ الجراحة ــ الرمد ــ الأسنان ــ القلب ــ الجلدية ــ خدمات الأشعة والتحاليل).