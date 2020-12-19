محافظ المنيا يبحث خطة تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة

تطوير شامل ومتنوع في كافة القطاعات لـ47 قرية بأبو قرقاص
بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية بـ23 محافظة، منها 47 قرية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.
جاء ذلك بحضور دكتورة جيهان فاروق عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، وبشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة، ومحمد حلمي رئيس مدينة أبو قرقاص، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة.
وقال القاضي إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرة حياة كريمة، حيث تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية الريفية الشاملة، والتطوير الشامل للقرى، بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة، التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية، بالقرى التي سيتم اختيارها، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، ورصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن تبطين الترع، وتحسين نظم الري، والصرف الزراعي، ومشروعات التنمية الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
واستعرض المحافظ مع أعضاء الوحدة المركزية جميع القطاعات التي يشملها التطوير، مؤكدًا ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في تلك القرى.