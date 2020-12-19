محافظ المنيا يبحث خطة تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة

تطوير شامل ومتنوع في كافة القطاعات لـ47 قرية بأبو قرقاص

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية بـ23 محافظة، منها 47 قرية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور دكتورة جيهان فاروق عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، وبشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة، ومحمد حلمي رئيس مدينة أبو قرقاص، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة.

وقال القاضي إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرة حياة كريمة، حيث تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية الريفية الشاملة، والتطوير الشامل للقرى، بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة، التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية، بالقرى التي سيتم اختيارها، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، ورصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن تبطين الترع، وتحسين نظم الري، والصرف الزراعي، ومشروعات التنمية الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض المحافظ مع أعضاء الوحدة المركزية جميع القطاعات التي يشملها التطوير، مؤكدًا ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في تلك القرى.