 الاثنين.. عمان توقع اتفاقية حق الاستثمار والإدارة لميناء الصيد البحري بالدقم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاثنين.. عمان توقع اتفاقية حق الاستثمار والإدارة لميناء الصيد البحري بالدقم

علم عمان
علم عمان
د ب أ
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 10:46 ص

توقع سلطنة عمان بعد غد الاثنين، اتفاقية حق الاستثمار والإدارة لميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بمدينة الدقم الساحلية.

ووفقا لموقع وكالة الأنباء العمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت، توقع الاتفاقية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية.

وأشارت الوكالة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتشغيل الميناء.

وتوقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة الوسطى للصناعات السمكية أيضا اتفاقية حق الانتفاع بالأرض في ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض بالدقم.


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