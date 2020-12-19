محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تسليمها بعدد 13 مركزًا تكنولوجيًا بالمحافظة حتى الآن بلغ 115 ألف طلب تصالح حتى الآن، وذلك ضمن خطة المحافظة للأسراع في وتيرة العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد قرار الحكومة بمد مهلة السداد وتقديم الطلبات حتى 31 ديسمبر الجاري وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، تسهيلًا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.

وأعلن أن الاستمرار في تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين، والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وقال المحافظ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت، إنه تسهيلًا على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح بقرى ومراكز المحافظة، إنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة، للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017، والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تسليمها للمراكز والأحياء، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

ولفت إلى تقديم جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.