مجموعة نت سنك: زيادة حجم استثماراتنا فى السوق المصرية إلى 200 مليون جنيه

بيئة الاستثمار فى السوق المحلية جاذبة.. ونستهدف نمو الأعمال بنسبة 50%

قال المهندس تامر هدايت المدير الإقليمى فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط لمجموعة نت سنك الأمريكية المصرية ان شركته قررت زيادة ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 200 مليون جنيه، وذلك فى مجال تقنية المعلومات وتصميم شبكات الاتصال وإدارة الشبكات والصيانة وبرامج الأمن وتطبيقاته، بالإضافة إلى برامج تدريبية على تقنية المعلومات للمتخصصين.

وقال هدايت فى تصريحات خاصة لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن شركته قررت زيادة استثماراتها بقيمة 40 مليون جنيه لتصل إلى 200 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد نجاح شركته فى المنطقة ومصر والانتهاء من تأسيس الداتا سنتر الخاصة بوزارة الانتاج الحربى المصرية.

وقال هدايت انه سيتم التركيز على السوق المصرية التى يوجد به فرص واعدة للاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وستكون السوق المصرية هو البوابة لدخول السوق الأفريقية بشكل عام، العام المقبل، مشيرا إلى ان شركته تستهدف نمو حجم الاعمال بنسبة 50%.

وأوضح هدايت أن بيئة الاستثمار فى مصر جاذبة بشكل كبير عن الماضى فى ظل التشريعات والإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا والتى شجعت المستثمرين للعمل فى مصر. وأشار المدير الإقليمى فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط لمجموعة نت سنك الأمريكية المصرية، وهو احد أبناء مصر المهاجرين بالخارج إلى أن خطة نت سينك حاليا تتمثل فى تأسيس الداتا سنتر بمركز الملك فهد الطبى بالرياض باستثمارات ضخمة، وبالفعل بدأنا فى ذلك ونتوجه للعمل فى السوق الأفريقية من خلال بوابة مصر لأنها سوق بكر وواعدة ولدينا فيها فرص واعدة، خاصةً بعد النجاح الذى حققناه فى مصر.