 احتفالا بيوم اللغة العربية.. «المجوهرات الملكية» بالإسكندرية يعرض 3 قطع ملكية للملك فاروق - بوابة الشروق
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احتفالا بيوم اللغة العربية.. «المجوهرات الملكية» بالإسكندرية يعرض 3 قطع ملكية للملك فاروق

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 1:41 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 1:41 ص

نشر متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، 3 قطع ملكية عبارة عن وسام ملكى و«توكة» وكأس، الجمعة احتفالاً باليوم العالمى للغة العربية، وشملت القطع المعروضة والتى تحتوى على كتابات عربية، وسام الكمال من الدرجة الأولى، والذى كان يتم اهدائه للملكات والأميرات وعليه بعض الكتابات العربية وهى الصفات التي تتحلى بها صاحبة الوسام وهى الوفاء والإخلاص والحنان والإحسان والشرف.

 

وجاءت القطعة الثانية، عبارة عن كأس مسابقة السياحة العالمية، وفازت به مصر في عهد الملك فاروق ومكتوب عليه اسمه باللغة العربية في جميع الجوانب، فيما جاءت القطعة الثالثة عبارة عن «توكة حزام» خاصة بالأميرة فوزية أخت الملك فاروق مصنوعة من البلاتين ومرصعة بالماس وأهم ما يميزها كتابة اسم الأميرة فوزية باللغة العربية.

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