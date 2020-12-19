الكاظمي: الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بقضايا السلطة والمال والفساد

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا هي السلطة والمال والفساد.

وأضاف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021: "نعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".

وأوضح الكاظمي: "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل، إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أنه "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".

وتابع الكاظمي قائلا: " تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية" .

ومضى الكاظمي قائلا: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك وليس مسموحا أن يتردد أحد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية".

ومن المنتظر أن تعقد الحكومة العراقية غدا الأحد جلسة ثانية لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل.

وصرح وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي مساء اليوم بأن الحكومة العراقية سترسل مشروع الموازنة فور الانتهاء من مناقشته إلى البرلمان العراقي لمناقشتها بشكل مفصل.