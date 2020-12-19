اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي شمال غربي الصين

أعلنت الصين اليوم اكتشاف مخزون ضخم من الغاز الطبيعي تقدر احتياطياته بأكثر من 100 مليار متر مكعب في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد.

وقال "هوه جين" المدير العام لشركة (بترو تشاينا) الصينية في شينجيانغ –في تصريح اليوم- إن الفحص الأولي يشير إلى أن المخزون الذي يغطي مساحة 156 مليون متر مربع تحت منتصف الحافة الجنوبية لحقل "جونغقار" يحتوي على 109 مليارات متر مكعب من الغاز.

وأضاف جين أن التوقعات تشير إلى أن الانتاج اليومي سيكون بواقع 610 آلاف متر مكعب من الغاز و3ر106 متر مكعب من النفط الخام، معتبرا أن "الاكتشاف إنجاز مهم سيضمن بشكل أكبر إمداد الغاز ومساهمته في استقرار المنطقة وازدهارها".