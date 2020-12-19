جزائرية تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ خطيبها

قررت فتاة من مدينة باتنة الجزائرية التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ خطيبها الذى كان يحتاج إلى زراعة هذا العضو بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت الفتاة التى تدعى إيمان إن «سليم سيكون زوجى وعلى أن أقف بجانبه، وأقدمت على التبرع أملا فى شفائه من تلف يعانيه بالكبد»، مشيرة إلى أن خطيبها لا يزال ينتظر جراحة مهمة وفقا لموقع قناة روسيا اليوم.

وأوضح الشاب سليم أنه فوجئ بإصابته بتلف الكبد بعد أن كان يعانى من آلام فى البطن لفترة طويلة، مضيفا أنه يسعى للعلاج حتى يتمكن من الزواج وإتمام فرحته، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

ولاقى قرار إيمان استحسانا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين أشادوا بإيثارها النادر وسلوكها المثالى.