السكك الحديدية الألمانية: نسبة الإشغال في القطارات تتراوح بين 20 إلى 25%

أعلنت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، اليوم السبت، أن الوضع في حركة النقل بالقطارات في ألمانيا هادئ بشكل إجمالي قبل عيد الميلاد.

وأوضحت المتحدثة أن نسبة الإشغال على متن القطارات استمرت على نفس مستواها في الأيام الماضية حيث تراوحت بين 20 إلى 25%، مشيرة إلى أن كل القطارات الخاصة التي تم الإعلان عنها سارت أو تسير وفقا لما كانت الشركة المملوكة للحكومة الألمانية قد أعلنت عنه.

وكانت دويتشه بان أعلنت، تسير نحو 100 قطار خاص لحركة النقل في عيد الميلاد في الفترة بين 18 حتى 27 ديسمبر الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن هذا العدد يعادل ضعف العدد المعتاد في هذه الفترة، وذلك بغرض منح الركاب أكبر مساحة ممكنة في ظل الجائحة الحالية.

وإضافة إلى هذا، تعتزم الشركة توزيع كمامات (إف إف بي2) خلال أيام العيد في 14 محطة وسيتركز توزيع هذه الكمامات على الركاب الأكبر سنا، وكان متحدث قد صرح أمس الجمعة بأنه سيتم توزيع هذه الكمامات على الفور على أرصفة القطارات حتى يمكن الركاب من ارتدائها قبل صعودهم على متن القطار.