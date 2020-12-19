«مصر» يوقع بروتوكول مع هيئة قناة السويس لميكنة مرتبات العاملين وتوفير المنتجات المصرفية الإلكترونية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، وذلك لميكنة مرتبات السادة العاملين بالهيئة وتوفير حزمة من المنتجات المصرفية الالكترونية.

ويهدف البروتوكول لتحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية، والخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة بالسوق المصرفية والتى تتيح للعاملين التعامل بسهولة وأمان من خلال حزمة منتجات (حسابات مرتبات ــ بطاقات ميزة ــ الانترنت والموبايل البنكى ــ محفظة بنك مصر – الالكترونية ــ والبطاقات الائتمانية وغيرها).

وقد شهد التوقيع محمد الاتربى ــ رئيس مجلس إدارة بنك مصر والفريق أسامة ربيع ــ رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وقد قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربى ــ نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و إبراهيم بشارة ــ مدير الإدارة المالية وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والهيئة.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدى من خلال تحويل رواتب نحو 17 ألف موظف بالهيئة الكترونيا على البنك، حيث ستتيح بطاقات المرتبات لحاملها السحب النقدى والشراء بأعلى درجات الأمان واتمام جميع المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة للتوجه لفروع البنك، وبخاصة فى ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعى واستخدام الخدمات الالكترونية كبديل آمن فى ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، هذا فضلا عن توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطى – الإسلامي) والتى تلبى احتياجات جميع العاملين وتناسب جميع شرائح الدخل، ويسهم ذلك فى دعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع فى المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الافراد، وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا من استخدام النقد.

وعلى هامش التوقيع تم الاتفاق على افتتاح فرع الكترونى للبنك بمبنى الارشاد بمقر هيئة قناة السويس بالاسماعلية والذى سيتم من خلاله تقديم جميع الخدمات المصرفية للعاملين بالهيئة، ويأتى ذلك حرصا من البنك على دعم مسيرة الهيئة التى حرصت منذ عام 2013 على ميكنة مرتبات العاملين لديها بالتعاون مع بنك مصر؛ والذى حرص على توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية للعاملين وتركيب عدد40 آلة صراف آلى بمواقع الهيئة بمدن القناة الثلاثة، كما حرص البنك على افتتاح فرع له بمساكن العاملين بالهيئة بالاسماعلية لتلبية احتياجات العاملين بالهيئة وميكنة جميع المدفوعات النقدية.