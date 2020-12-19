السعودية وروسيا توقعان اتفاقيات بقيمة 5 مليارات دولار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، إن التعاون مع السعودية يهدف إلى استقرار سوق النفط عالمياً، مشيرا إلى أن بلاده وضعت مع السعودية خططاً بشأن سوق النفط بعد انتهاء الجائحة.

وأضاف وزير الطاقة الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة، في الرياض، اليوم السبت، أن بلاده وضعت مع السعودية خريطة طريق للتعاون المشترك حيث شكر المملكة على مستوى التعاون المشترك.

وأشار الوزير الروسي إلى التوقيع على اتفاقيات عدة بقيمة 5 مليارات دولار، ذاكرا أن الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه اتفق مع الجانب الروسي على عقد اجتماع بشأن سوق النفط في 4 يناير.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه يأمل بأن يكون اجتماع اللجنة السعودية الروسية في مارس حضورياً.

وكان وزير الطاقة السعودي، قال في ملتقى الميزانية السعودية حول تحديات أسواق الطاقة العالمية إن اتفاق أوبك+ أنقذ الصناعة النفطية العالمية، مؤكدا أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط، ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق، وتعد روسيا أبرز أعضاء مجموعة أوبك+.

وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن التزام أوبك+ بالاتفاق الأخير كان الأقوى مقارنة بالاتفاقيات السابقة.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا، لأن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور، لأن ذلك أدعى لمعالجة أفضل لأن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة فلا بد من معالجتها.