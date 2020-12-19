عضو بمجلس الشيوخ: نرفض أية وصاية أوروبية

انتقد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ونائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر.



وقال الهضيبي إن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، متابعًا أن مصر من أكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية، فضلًا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وأضاف، في بيان له اليوم، أنه لا يجب استغلال مبدأ عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول، موضحًا أن هناك مبدأ آخر أهم ويجب أن لا يتم التغافل عنه، وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان، والتي تختلف باختلاف طبيعة وقوانين وعادات ودين كل دولة.



وأوضح أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلًا عن وجود قضاء مصري نزيه وعادل ينطق كلماته في أي قضية تُعرض أمامه.



وتابع عضو الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر، وأن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية؛ للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز مبادئ الاحترام، وصون الكرامة، وإعلاء مبادئ الديموقراطية.