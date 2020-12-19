الإصابات بكورونا في جنوب إفريقيا تتجاوز 900 ألف حالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 900 ألف إصابة.

وقالت الوزارة إنه تم خلال الـ24 ساعة، تسجيل 8725 حالة و274 وفاة. وبلغ إجمالي الوفيات بسبب المرض في جنوب أفريقيا حتى الآن 24285.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وقال وزير الصحة في وقت سابق يوم الجمعة إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تتسبب في الموجة الثانية من التفشي.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان بريطانيا أيضا إنها اكتشفت سلالة جديدة من الفيروس تزيد من حالات الإصابة.