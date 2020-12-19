 حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق - بوابة الشروق
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حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

رويترز
نشر في: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:47 ص | آخر تحديث: السبت 19 ديسمبر 2020 - 7:47 ص

أعلنت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية في السعودية، أن فرقها أنقذت مقيما مصري الجنسية من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر بالمملكة.

وأشار المتحدث الإعلامي للقيادة، المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه "أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في الموقع شاهدت شخصا وهو في حالة غرق".

وقال: "على الفور قام أفراد الدورية بإنقاذه، وأجرت له الإسعافات الأولية اللازمة"، مضيفا أنه تم "نقل المقيم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وأن حالته الصحية جيدة".

 

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.

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