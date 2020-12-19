مؤسسة التمويل الإفريقية تستثمر 63 مليون دولار في إنتاج الطاقة المتجددة بجيبوتي

أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية "AFC"، عن استثمار استراتيجي بقيمة 63 مليون دولار أمريكي؛ لبناء وتشغيل مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 60 ميجاوات في منطقة "الجوبيه" بالقرب من بحيرة عسل في جيبوتي.

وأوضحت مؤسسة التمويل الإفريقي، التي تعد المقدم الأهم لحلول البنية التحتية في إفريقيا، في بيان اليوم، أنها ستعمل ضمن هذا الاستثمار كمطور رئيسي إلى جانب مجموعة جرين هورن للاستثمار "GHIH"، فضلا عن دعوتها المزيد من المستثمرين للمشاركة في المشروع كصندوق المناخ "CFM"، والبنك الهولندي الرائد في مجال التنمية "FMO".

وتقود مؤسسة التمويل الإفريقية تطوير هذا المشروع منذ عام 2017، إذ عملت على الانتقال به من مفهوم التطوير إلى القابلية للتمويل، كما تمكنت من تأمين اتفاقية شراء الطاقة الناتجة عن المشروع لمدة 25 عاما مع شركة كهرباء جيبوتي بصفتها متعهد البيع، وهي اتفاقية حاصلة على دعم وضمان من قبل حكومة جيبوتي.

كما حصل المشروع على غطاء ضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التشغيل التجاري للمشروع في عام 2021.

وتبنت مؤسسة التنمية الإفريقية وشركاؤها نهجا مبتكرا في استقطاب التمويل للمشروع، حيث جرى تمويل كافة أسهم الجهات الراعية له؛ مما سهل البدء في أعمال البناء في غضون عامين لتحقق المؤسسة بذلك إنجازا ملحوظا فيما يتعلق بآليات البدء في تنفيذ المشاريع خاصة وأن حلقة تطوير المشاريع وحدها تستغرق عادة فترة تمتد ما بين 3 إلى 5 أعوام.

يشار إلى أن قطاع الطاقة في جيبوتي يواجه تحديات كبرى، حيث توفر شركة كهرباء جيبوتي حاليا أقل من 100 ميجاوات من الطاقة الموثوقة التي يعتمد عليها في إمداد السكان بالكهرباء.

ومن المتوقع أن تساهم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تشمل الموانئ ومناطق التجارة الحرة، والسكك الحديدية التي تنفذها حكومة جيبوتي في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

ومن المنتظر أن يمثل مشروع "الجوبيه" لتوليد الكهرباء من الرياح مفتاحا رئيسيا للمساهمة في الوفاء بالطلب على الطاقة الكهربائية خاصة في ظل تحول الدولة نحو الانتقال إلى إنتاج الكهرباء القائم على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

وأعرب سامايلا زوبايرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنمية الإفريقية، عن امتنان مؤسسته بالاستثمار في هذا المشروع الرائد بمجال الطاقة المتجددة في جيبوتي والقيام بتطويره، لافتا إلى أن المؤسسة استثمرت في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة بالقارة السمراء، ومنها مشروع "Cabeolica" لمزارع الرياح في منطقة الرأس الأخضر، الذي نال تقدير مؤسسة التمويل الدولية كأفضل شراكة ناشئة ضمن فئة أفضل عشر شراكات بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا.

من جانبه، أكد أوليفر أندروز كبير مسئولي الاستثمار في (AFC)، أهمية هذا المشروع بالنسبة لجيبوتي كأول مشروع للطاقة المتجددة هناك، كونه يجسد جهودها الرامية؛ لأن يكون إنتاجها من الطاقة المتجددة من مواردها الخاصة.